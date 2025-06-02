´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö씹다¡Ê¥·¥Ã¥¿¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö씹다¡Ê¥·¥Ã¥¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï·ÈÂÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö씹다¡Ê¥·¥Ã¥¿¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö³ú