¡Ú£±¤«·î¤Î¿Ì¸»ÃÏ¿Þ¡ÛËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤³¤³£±¤«·î¤Ç¡¢¿ÌÅÙ£´¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬£µ²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£¸å¡¢ÀéÅç³¤¹Â±è¤¤¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÂç¤Î¹â¶¶¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿Ì¸»ÃÏ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µðÂçÃÏ¿Ì¤È´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤ÄµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£