ÂçÁêËÐ¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¡¢45²ó¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¸µ²£¹Ë¤ÎÇòË²¡¦µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë³Ñ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿Ãæ¡¢°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡þ2Æü¡¢Î×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡£¸µ²£¹ËÇòË²¡¦µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤ÎÂà¿¦ÆÏ¤ò¡¢9ÆüÉÕ¤Ç¼õÍý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ë¼«¿È¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤Çµ¯¤­¤¿¡¢Äï»Ò¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ç¤¹¡£¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈµîÇ¯¡¢¸µËëÆâ¤ÎËÌÀÄË²¤¬Äï