8ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê47¡Ë¡¢6ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê11¡Ë¤Î½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¡ÖÏ»·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ô¥µÆº×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÈäÏª¶½¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£Ìë¤ÎÉô¡Ö¸ý¾å¡×¤Ç¡¢8ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤Ï¡ÖÎòÂå¤ÎµÆ¸ÞÏº¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÀº¿À¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë³Ð¸ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µÆÇ·½õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤­¤ÊÌ¾À×¤ò½±Ì¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤Ê¤ª°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È