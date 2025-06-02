Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤ÈÊ¡²¬¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¡£2Æü¤«¤éÊÒÆ»¤Î±¿ÄÂ¤¬È¾³Û¤Î3500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¤ÈÊ¡²¬¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎºùÅç¹æ¤¬Ê¿ÆüÊÒÆ»3500±ß¤Ç2Æü¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¡ÖºùÅç¹æ¡×¡£Æî¹ñ¸òÄÌ¤ä¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Ê¤É5¼Ò¤Ç¶¦Æ±±¿¹Ô¤·¼¯»ùÅç¤ÈÊ¡²¬¤ò1Æü13±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤Æ2025Ç¯¤Ç35Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨º£¸å¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦