¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£¶£·¡¢°Ë£¹£¹£â£ðÀè½µ½Ì¾®¤·¤¿¿å½à¤¬·ÑÂ³ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.551 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.219¡Ê+67¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.541¡Ê+99¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.146¡Ê+60¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.763¡Ê+21¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.296¡Ê+75¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.031¡Ê+48¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.08¡Ê+53¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.94¡Ê+39¡Ë ¥¢¥¤¥ë