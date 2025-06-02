¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤«¤éÂà¿¦ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2Æü¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÄï»Ò¤é¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿³µÄ¡£6·î9ÆüÉÕ¤ÎÂà¿¦ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤ÏÅöÌÌ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï2024Ç¯¡¢Äï»Ò¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢Éô²°¤ÏÊÄº¿¡£2³¬µé¹ß³Ê¤Ê¤É¤Î½èÊ¬