(C)2023 TOHO CO., LTD. NHK¤Î¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX～Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á～¡×¤Ë¤Æ¡¢»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©¤ó¤ÀVFX¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¡¹¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¤È35¿Í¤Î³¤Â±～¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ø¤ÎÆ» ÆÃÊÌÈÇ～¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ÏÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç6·î21Æü20»þ¤«¤é¡£ 2·î1Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ò¶ô¤¦～VFX¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Àº±Ô¤¿¤Á～¡×¤È¤Ï³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿ÆÃ