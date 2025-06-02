(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÈ¯)¥ï¥¤¥ó&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨¡ÖVinexpo Asia 2025¡×¤¬5·î27Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë ¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Å¸¼¨²ñ¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¹á¹Á¤Î³ÖÇ¯³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢30¥«¹ñ¤«¤éÌó1,100¼Ò(¤¦¤Á¥Õ¥é¥ó¥¹°Ê³°¤Î´ë¶È¤¬65%)¤¬½ÐÅ¸¡£29Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç¡¢1Ëü1,000¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤à¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVinexpo Academy¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿30°Ê¾å¤Î