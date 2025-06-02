¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢¹âµé¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUnscripted by Hyatt¡Ê¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É ¥Ð¥¤ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤ò½Å»ë¤·¡¢·Á¼°¤è¤ê¤âÂ¨¶½À­¤ò¹¥¤àÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç40¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È»²²Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÃÏ°è¿§¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼Á¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWorld of Hyatt¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥¹