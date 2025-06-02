¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â°ìÇ¯ÀÚ¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é2050Ç¯¤°¤é¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤ó¤ÎÁð¡×¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¹­Åç¸©ºß½»¤Î¹âÀìÀ¸¡¦minasy37¡Ê¡÷minasy37¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ü¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¥×¥é¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÊñÁõ¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÆüÉÕ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È......¡£¡Ö24.02.15BC¡×¤Ó¡¢BC¡ª¡©before Christ¡½¡½µª¸µÁ°¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª¡©¡ÖÊ¸ÌÀ¤¬´°À®¤µ