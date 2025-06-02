ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç£´·î¡¢Á´Íç¤ÎÃË¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î¶¯Ã¥¤äÅö¤ÆÆ¨¤²¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢£±£±¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï£²Æü¡¢Æ±¸©ÏÏ»ÔÃæ±û¡¢·úÀßºî¶È°÷À¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¸¡Ë¤ò³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´·î£²£´Æü¡¢¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞÌó£°¡¦£°£°£´¥°¥é¥à¡ÊËöÃ¼²Á³Ê£²£²£°±ßÁêÅö¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´·î£²£±ÆüÌë¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î