【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■総放送時間約12時間の大特集! BTSの大特集が、MUSIC ON! TV(エムオン!)にて放送される。 6月13日に韓国デビュー12周年、6月4日に日本デビュー11周年を迎えるBTS。エムオン!では、そんなBTSを、11時間45分にわたり大特集。 MV特集に加え、2018年に初開催された世界水準のミュージックアワード『2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner