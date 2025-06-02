¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¶Ã¤­¤È´î¤Ó¤ÎÁª¶Ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë ¾®Àôº£Æü»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤¬¡¢6·î9Æü17»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 2023Ç¯12·î°ÊÍè¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£ Á°²ó¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö1970Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡×¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö1970Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡×¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£ ¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ