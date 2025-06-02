¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦cosmosy¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½é¤Î³¤³°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£K-POP¤È¸½ÃÏ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Ê¸²½¤¬¸ò¤ï¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½é¤Î³¤³°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿cosmosy¤Î¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Èº£²ó¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ­Ì¾µ¤¾Ý¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇSNS¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡È¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥§¥¶¡¼