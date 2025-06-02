¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯5·î5Æü¡¢¡ÖMX-5¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖMX-5 Åß»ê¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Þ¥Ä¥À¡Ö¿·¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡ËMX-5¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯¤Ç¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤éÌó11Ç¯¸å¤Î2000Ç¯¤Ë¤ÏÀ¸»ºÎß