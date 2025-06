全国で公開中のSEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、入場者特典第4弾の情報が解禁された。【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?本作は、SEVENTEENにとって4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を映画化した作品。北米、日本、アジアの主要都市を含む全14都市・30公演にわたり、オン・オフラインを合わせて103万人以上のCARAT(SEVENTEENファン)を熱狂さ