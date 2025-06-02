2025Ç¯6·î2Æü¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤Î½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤Î´í³²¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÊá³Í¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¸«¼é¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£Ì¾¸Å²°¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë½Ð¸½¡Ä½»Ì±¡Ö¥¿¥Ì¥­¤ÏÍè¤ë¤±¤É¥·¥«¤Ï¡Ä¡× Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢²ö´Ö(¤Ï¤¶¤Þ)¸ø±à¡£Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¸ø±à¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¡×¤Ç¤¹¡£¹õ¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ë±Ô¤¤³Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ »Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è