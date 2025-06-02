2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç1¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å2»þ²á¤®¤ÎÅìµþ¡¦Ë­½§¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤äÆü»±¤Ê¤É¤Ç½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25ÅÙ¡£5Æü¤Ö¤ê¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë­½§¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ¡¢ºòÆü¤È¤«Ìë´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²Æ¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÈÅìµþ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë°ËÆ¦½ôÅç¤Î»°ÂðÅç¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ