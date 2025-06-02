¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ÎÎ±³ØÀ¸¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·Á¼ÃÖ¤ò½ä¤ê¡¢¶å½£Âç¤Ï2Æü¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ÎÂ¾¡¢¸òÎ®¶¨Äê¤Î¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø26¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤ò¡¢³ØÈñ¡Ê¸¡ÄêÎÁ¡¢Æþ³ØÎÁ¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡ËÁ´³ÛÌÈ½ü¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÀÒ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¼õ¤±Æþ¤ì´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¡£¼õ¤±Æþ¤ì³«»Ï¤Î»þ´ü¤ÏÂç³Ø±¡À¸¤Ïº£Ç¯7·î°Ê¹ß¡¢³ØÉôÀ¸¤Ï10·î°Ê¹ß¡£ÅÏ¹Ò¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤­¤â»Ù±ç¤¹¤ë¡£Í­ÎÁ¤Ç³ØÀ¸ÎÀ