µ­Ç°¼°Åµ¤ò½ª¤¨¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëJRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¡£Ãæ±û¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¡á2Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔJRÅì³¤¤Ï2Æü¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÂè°ìÃæµþ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¡¦ºä²¼À¾¹©¶è¡Ê°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡Ë¤Ç¡¢Âç·¿·¡ºïµ¡¡Ö¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê·¡¿Ê¹©»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ­Ç°¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÃÏÉ½ÌÌ¤«¤é¥È¥ó¥Í¥ë¾åÃ¼¤Þ¤ÇÌó45¡Á100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼¤µ¤ËÌó10¥­¥í·¡¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2029Ç¯3·î¤Î´°À®¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼°Åµ¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î