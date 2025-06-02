NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¸á¸å¡¢Åì¶å½£Æ»¾å¤ê¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢´£ÅÄËÌ¶å½£¶õ¹Á¥¤¥ó¥¿ー¤ÈËÌ¶å½£¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£