¥«¥Ê¥â¥È [Åì¾Ú£Ð] ¤¬6·î2ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î153²¯±ß¢ª173²¯±ß(Á°´ü¤Ï152²¯±ß)¤Ë13.1¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬0.5¡óÁý¢ª13.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢11-4·î´ü(¾å´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î66²¯±ß¢ª85²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï64.5²¯±ß)¤Ë28.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬2.2¡óÁý¢ª31.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤