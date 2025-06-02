ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤¬2Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÁ°ÆüÀèÈ¯¤·¤¿²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¤È¡¢¾¾ËÜÄ¾¼ùÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÀîÅê¼ê¤Ï5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Á°Æü1Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÁª¼ê¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔHR¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤·¤«¤·DeNAÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¡£4²ó¤Ë¤Ï¹¥Ä´¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Þ