ÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìËÌÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦1¤«·î(5/31～6/30)¤ÎÅ·¸õ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡© Ê¿¶Ñµ¤²¹¡¦¹ß¿åÎÌ¡¦Æü¾È»þ´Ö¤Ï¡©½µÊÌ¤ÎÅ·¸õ¤ÈÊ¿¶Ñµ¤²¹¤âµ¤¾ÝÄ£ ¢£¸þ¤³¤¦£±¤«·î¤ÎÅ·¸õ¤Î¸«ÄÌ¤·ÅìËÌÃÏÊý ¡Ê£µ/£³£±～£¶/£³£°¡Ë ¡ãÍ½Êó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä ¡¦ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¸þ¤³¤¦£±¤«·î¤Îµ¤²¹¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡ã¸þ¤³¤¦£±¤«·î¤ÎÅ·¸õ¡ä ¡¦´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢Å·µ¤¤Ï¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦