°ìÃ¶¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿³«¼¨ÀÁµá¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Âè54Âå¼«Í³Ì±¼çÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¾­Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Æ£¸¶¿ò¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê41¡Ë¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£Æ£¸¶»á¤Ï´ä¼ê¸©Áª½Ð¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¡¢¡Ç12Ç¯12·î¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£¡Ç21Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè£²¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤Ç¡¢ºâÌ³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç23Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÂè54Âå¼«Í³Ì±¼çÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë£´Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ