¥í¥Þ¥é¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥­¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Þ¥ê¥ë¡×²¬»³¡¦ËÌ¶èÉÙÅÄÄ® 2024Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿Ï·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÎÌ£¤ò·Ñ¤°Å¹¤¬2Æü¡¢²¬»³»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÅ¹Ä¹¡¿µÇ»Ò¿¿Í¤Èþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡× ²¬»³»ÔËÌ¶èÉÙÅÄÄ®¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Þ¥ê¥ë¡×¡£2Æü¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤òÁ°¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£