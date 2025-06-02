¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢1Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡Ö¥¤¥¯¥é¡×¡Ö¥«¥ª¥ê¡×¡Ö¥ê¥«¡×¤ÎÀ¼Í¥¡¢·ËÎè»Ò¡Ê85¡Ë¤¬¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ø¥¤¥¯¥é¡Ù¡Ø¥«¥ª¥ê¡Ù¡Ø¥ê¥«¡Ù¤Î¤´Ã´Åö¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¯¥é¡ÄÊ¿°æ¾Í·Ã¤µ¤ó¥«¥ª¥ê¡Ä¾®ÇòÀî°¦ºÚ¤µ¤ó¥ê¥«¡ÄËÌ¸¶º»Ìï¹á¤µ¤ó¡×¤È¡¢3¿Í¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÄ¹¤­¤ËÅÏ¤ê¤´Ã´