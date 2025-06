ドローンの世界市場はDJIなど中国のメーカーが優勢で、アメリカのメーカーはやや苦戦を強いられています。こうした状況に一石を投じるかもしれない、アメリカで中国製ドローンを新たに販売することが難しくなるような内容の大統領令にトランプ大統領が署名するとみられています。Trump expected to sign executive orders targeting Chinese drone-makers like DJI - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technolog