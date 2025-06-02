¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬3Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ÎÅÓÃæ·Ð²á¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¼çÍ×ÉôÌç¡£ËÉ¸æÎ¨¤ÏÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¶Ã°Û¤Î0¡¦83¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¾¡Íø¿ô¤ÏÀ¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬6¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤ÈÊÂ¤ÓºÇÂ¿¡£¥»¡¼¥Ö¿ô¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬12¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤ë¡£ËÉ¸æÎ¨¤Î2°Ì¤â¶ùÅÄ¡Ê1¡¦19¡Ë¡¢¾¡Íø¿ô¤â1¾¡º¹¤Î3°Ì¥¿¥¤¤Çº£°æ¤¬ÄÉ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï27¾¡23ÇÔ¤ÎÃù¶â¡Ö4