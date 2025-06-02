¸µÆüËÜÂåÉ½GKÆîÍºÂÀ»á¡Ê45¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢J2¡¦RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎGK³Þ¸¶¹·»Ë¡Ê36¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤òÀä»¿¤·¤¿¡£Æî»á¤ÏÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢½µËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¤«¤é1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ö´ë²è¡Ö¥¨¥é¥ó¥Ç¡¼¥ë¾Þ¡×¤Ç¡¢³Þ¸¶¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÁª½Ð¡£31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J2¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãvs¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤Ç¤Î¸åÈ¾36Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¦DF¾¾¸¶¹¡¡Ê28¡Ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼