¢£Number_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡õ´ßÍ¥ÂÀ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬ÊÆ¡¦²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¡Ú²èÁü¡Û①LA¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ¿Ìî¡Ë②¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê´ß¡Ë③¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¿ÀµÜ»û¡Ë④-⑦ÇòT¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦Ê¿Ìî Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¡ÊNumber_i¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Number_i¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥µ¥Ç¥Ê¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î31Æü¡¦6·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØH