¿·ÌÀÏÂ¹©¶È¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢£··î£±ÆüÈ¯ÃíÊ¬¤«¤éÆÃÁõ¼ÖÀ½ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ³µ¤Í£¸～£±£µ¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£¹Ýºà²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ­¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¤¬Â³¤­¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹Ô²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS