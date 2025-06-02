¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¤¹¤ëÅ´¹Ý¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2ÇÜ¤Î50¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Öº£¸å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ¼ÃÖ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÃí»ë¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î30Æü¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÀ½Å´½ê¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤­¡¢Å´¹Ý¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò6·î4Æü¤«¤é2ÇÜ¤Î50¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£¸å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ¼ÃÖ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ