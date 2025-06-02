1950Ç¯6·î1Æü¤ËÅÅÇÈË¡¤äÊüÁ÷Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÍøÍÑ¤¬¹­¤¯¹ñÌ±¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é6·î1Æü¤Ï¡ÖÅÅÇÈ¤ÎÆü¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2Æü¡¢¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»µ­Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿Â¼¾åÁíÌ³Áê¤Ï¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®¤äÊüÁ÷¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤äÈðëîÃæ½ý¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¹­ÈÏ¤ËÎ®ÄÌ³È»¶¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ä¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¦¤ë¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤À¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂÐ½èË¡¤ò