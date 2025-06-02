½°µÄ±¡¤Ç5·î30Æü¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÀÑÎ©¶â¤ò»È¤Ã¤Æ´ðÁÃÇ¯¶â¤òÄì¾å¤²¤·¡¢ÃËÀ­62ºÐ¡¦½÷À­66ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏµëÉÕÁý¤À¤¬¡¢¹âÎðÁØ¤Ï¸º³Û¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡²Ä·è¤â¿³µÄÉÔÂ­¤È¤ÎÈãÈ½Áê¼¡¤°5·î30Æü¡¢½°µÄ±¡¤ÇÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¾­ÍèÀ¤Âå¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ëÀ¤Âå¤ä¸º¤ëÀ¤Âå¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦Î©·ûÌ±¼ç¤Î3ÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç½°±¡¤òÄÌ²á¤·¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¡£5·î30Æü