¡Ú¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¶¦Æ±¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2Æü¡¢°¦¹ñ¼çµÁÅª¤ÊÊÝ¼éÌîÅÞ¤¬¿ä¤¹È¿²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¥Ê¥Ö¥í¥Ä¥­»á¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£