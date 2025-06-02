ÀÖ¤¤Èé¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤·¤¿Çò¤¤²ÌÆù¤¬´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥é¥¤¥Á¡£º£¡¢¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÎäÅà¤µ¤ì¤¿Í¢ÆþÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»º¥é¥¤¥Á¤ÎºÏÇÝ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï9¸Ä¤Ç1Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ï2Ëü±ß¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ï3Ëü±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤Ö¤¬Âç¤­¤¯¡¢²Ì½Á¤â¤·¤¿¤¿¤ë¤Û¤É¤Î¤ß