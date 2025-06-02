¹âÂ®Æ»Ï©¤òÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¡¢²£Å¾»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷2¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢µÜºê¸©Æâ¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÌµÌÈµö²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ »ÖÉÛ»Ö·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢Àè·î16Æü¤Î¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÂçºêÄ®Ðñ½É¤ÎÅì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤êÀþ¤ÇÌµÌÈµö¤Ç·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¡£ ¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Î¤Î¤êÌÌ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ²£Å¾¤µ¤»¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯