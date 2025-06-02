º£Ç¯3·î¤Ë±âÈþ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¿·Â¤½ä»ëÁ¥¡Ö¤¢¤Þ¤ß¡×¤Î½¢ÌòÈäÏª¼°¤¬¡¢±âÈþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Â¤¤µ¤ì¤¿½ä»ëÁ¥¡Ö¤¢¤Þ¤ß¡×¤Ï¡¢Áí¥È¥ó¿ô3500¥È¥ó¡¢Á´Ä¹120¥áー¥È¥ëÉý14¥áー¥È¥ë¡£¤ª¤è¤½120²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Á¥Èø¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬Î¥ÃåÎ¦¤Ç¤­¤ë¹ÃÈÄ¤âÈ÷¤¨¡¢³¤Æñµß½õ¤ä¼£°Â¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ 2001Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¹©ºîÁ¥»ö·ï¤ËÎ×¾ì¤·¡¢½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÄÉÀ×¤·¤¿½ä»ë