6·î2Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡ÊA¤§! group¡Ë¤È¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é3000¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡Ø¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛµÒ¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ2Ç¯´Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤º¡Ä¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬¿Íµ¤¤¦¤É¤óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎÏ¥Ö¡¼¥àºÆÇ³¤ÇµÓ¸÷¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß4