¸å¾ì´ó¤êÉÕ¤­Ä¾¸å¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¶£±£°±ß°ÂÁ°¸å¤ÈÁ°¾ì½ªÃÍ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²¼¤²Éý¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£´£³±ß£µ£°Á¬Âæ¤Î¿ä°Ü¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÁí¤¸¤ÆÆðÄ´¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS