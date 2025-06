5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、NiziUが「THE BEST GROUP」を受賞、日本語、韓国語、英語、中国語と4か国語でスピーチする姿が話題となった。【映像】NiziUのスゴすぎる4か国語スピーチNiziUはオーディション番組「Nizi Project」にて1万人から選び抜かれた日本人の9人組グローバル・ガールズグループ。世界を舞台に様々な音楽活動を