¥ìー¥ëÊä½¤¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤ò±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤¬¡¢6·î2ÆüÄ«¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ìー¥ëÇíÎ¥¤Î·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë 2ÆüÄ«¤«¤éÁ´Àþ±¿¹ÔºÆ³«·§ËÜ ·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ï¡¢6·î1Æü¤Î¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°¡×ÅÅÄä¶á¤¯¤Î¥«ー¥Ö¤Ç¡¢¥ìー¥ë¤ÎÍÏÀÜÉôÊ¬¤¬Ìó1.7¥áー¥È¥ëÇí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ö¿åÆ»Ä®¡×ÅÅÄä¤È¡Ö¿ÉÅçÄ®¡×ÅÅÄä¤Î¶è´Ö¤ò±¿µÙ¤·¤Þ¤·