Á´¹ñÍ­¿ô¤Î¥¤¥«¤Î¿åÍÈ¤²ÃÏ¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤¬¤­¤Î¤¦²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µù³Í¤¬¿ôÇÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î³«Àß°ÊÍè½é¤á¤Æ½é¶¥¤ê¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µù¶È¼Ô¡Ö40Ç¯°Ê¾å¡¢¤¤¤Þ¤Îµù¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¡£¡Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×ËÌ³¤Æ»ÆîÉô¤Î¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãø¤·¤¤ÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£