2025年6月5日発売の「Nintendo Switch 2」について、任天堂は2026会計年度の販売台数を1500万台と予測していますが、業界アナリストからは「控えめな予測」と指摘されています。任天堂の過去のゲーム機のリリース初年度の販売台数を振り返ることで、この「1500万台」という販売台数予測がどの程度の数字なのかをゲームメディアのPolygonが分析しました。Which Nintendo console had the biggest launch? Not the one you’d think