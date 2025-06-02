¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Ï6Æü¤Î¸òÎ®Àï¡¢ºå¿À¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤éÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇ¹þ3000±ß°Ê¾å¡Ê¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÏÇßÌî¡¢Âç»³¡¢¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢´äºê¡¢Â¼¾å¡¢Á°Àî¤Î7¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£