µîÇ¯£¹·î¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¾¯½÷¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬¤¢¤¹¤Ë¤â¾¯½÷¤Î¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì ¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µîÇ¯£¹·î£²Æü¡¢Ê¡Åç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢´ßÇÈ¹°¼ù¡Ê¤­¤·¤Ê¤ß¡¦¤Ò¤í¤­¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£°Âå¤Î¾¯½÷¤ò»³·Á»ÔÆâ¤ÇÏ¢¤ìµî¤êÍ¶²ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Àè·î¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£  ¾¯½÷¤ÏÏ¢¤ìµî