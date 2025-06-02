¾®³ØÀ¸2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬6·î1Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÏÃË¤¬½êÍ­¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¸á¸å¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤ÎÏÆ¤«¤é¼Ö¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤­ÇË¤êÅìÌ¾¡¦¾å¤êÀþ¤ÎÏ©Â¦ÂÓ¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤Ï¼ÖÆâ¤Ë2¿Í¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢Å¾Íî