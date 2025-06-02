¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ­ÂÐºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ÎÏÀÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¼ãÅÄÉôÍÚµ­¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬¼è¤êÁÈ¤àÂÐºö¤ËÏ¢ÆüÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¿·¤¿¤Ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¡§º£½µ¤Ë¤â»ä¤òµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ê¤É´Ø·¸³ÕÎ½¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µëÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÕÎ½²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª